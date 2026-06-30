الثلاثاء 2026-06-30 11:07 ص

انخفاض كبير على اسعار الذهب في الاردن الثلاثاء

أساور ذهبية
أساور ذهبية
 
الثلاثاء، 30-06-2026 10:31 ص

الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الثلاثاء، بمقدار 60 قرشا للغرام الواحد، وفق التسعيرة  الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 82.80 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 78.50 دينارا للغرام لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 95.10 دينارا و 72.8 دينارا على التوالي.

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