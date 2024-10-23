الأربعاء 2024-10-23 08:43 م
 

انخفاض كبير على اسعار الذهب في الاردن

ذهب
ذهب
الأربعاء، 23-10-2024 07:00 م

الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، الأربعاء، بقيمة وصلت إلى 50 قرشا للغرام الواحد، وذلك بحسب التسعيرة الثانية الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات.

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وانخفض سعر بيع الغرام من عيار 21 من محلات الصاغة إلى 55.3 دينار، والشراء إلى 53.2 دينار.


كما انخفض سعر بيع الغرام من عيار 24 إلى 63.4 دينار والشراء إلى 61.2، كذلك انخفض سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 إلى 48.9 و45.4 دينار على التوالي.

 

 

 
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