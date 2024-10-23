انخفاض كبير على اسعار الذهب في الاردن

كما انخفض سعر بيع الغرام من عيار 24 إلى 63.4 دينار والشراء إلى 61.2، كذلك انخفض سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 إلى 48.9 و45.4 دينار على التوالي.
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