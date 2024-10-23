انخفاض كبير على اسعار الذهب في الاردن

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، الأربعاء، بقيمة وصلت إلى 50 قرشا للغرام الواحد، وذلك بحسب التسعيرة الثانية الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات.

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وانخفض سعر بيع الغرام من عيار 21 من محلات الصاغة إلى 55.3 دينار، والشراء إلى 53.2 دينار.