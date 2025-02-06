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انخفاض كبير على اسعار الذهب في الاردن

ذهب
ذهب
الخميس، 06-02-2025 06:37 م
الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية مساء اليوم الخميس، بمقدار 70 قرشًا للغرام الواحد لفئة عيار 21، بحسب التسعيرة المسائية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات بيع وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وسجل غرام الذهب عيار 21 سعر 57.1 دينارًا لجهة البيع، مقابل 55.1 للشراء.

في حين انخفضت أسعار عيار 24 60 قرشًا ليسجل سعر 65.6 قرشًا لسعر البيع مقابل 63.4 لسعر الشراء.

كما انخفض سعر الغرام لعيار 18، إلى 50.3 دينارًا للبيع لقاء 46.8 لسعر الشراء
 
gnews

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