انخفاض كبير على اسعار الذهب في الاردن

وسجل غرام الذهب عيار 21 سعر 57.1 دينارًا لجهة البيع، مقابل 55.1 للشراء.
في حين انخفضت أسعار عيار 24 60 قرشًا ليسجل سعر 65.6 قرشًا لسعر البيع مقابل 63.4 لسعر الشراء.
كما انخفض سعر الغرام لعيار 18، إلى 50.3 دينارًا للبيع لقاء 46.8 لسعر الشراء
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