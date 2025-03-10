انخفاض كبير على اسعار الذهب في الاردن

وانخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية، إلى 58.70 دينار، والشراء عند 56.70 دينار.
وانخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 24 إلى 67.50 دينار، والشراء عند 62.20 دينار.
وانخفض سعر بيع غرام عيار 18 إلى 52.20 دينار، والشراء عند 48.20 دينار.
كما انخفض سعر بيع غرام عيار 14 إلى 39.60 دينار، والشراء عند 35 دينارا.
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