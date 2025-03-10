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انخفاض كبير على اسعار الذهب في الاردن

ذهب
ذهب
 
الإثنين، 10-03-2025 09:13 م

الوكيل الإخباري-    انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، الإثنين، 50 قرشا للغرام الواحد بحسب التسعيرة المسائية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وانخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية، إلى 58.70 دينار، والشراء عند 56.70 دينار.

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وانخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 24 إلى 67.50 دينار، والشراء عند 62.20 دينار.
وانخفض سعر بيع غرام عيار 18 إلى 52.20 دينار، والشراء عند 48.20 دينار.
كما انخفض سعر بيع غرام عيار 14 إلى 39.60 دينار، والشراء عند 35 دينارا.

 
 
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