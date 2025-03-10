انخفاض كبير على اسعار الذهب في الاردن

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، الإثنين، 50 قرشا للغرام الواحد بحسب التسعيرة المسائية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.



وانخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية، إلى 58.70 دينار، والشراء عند 56.70 دينار.

اضافة اعلان