انخفاض كبير على اسعار الذهب في الاردن

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب في التسعيرة الثانية بالسوق المحلية، الثلاثاء، بمقدار دينار واحد لجميع العيارات، باستثناء عيار 14 الذي انخفض بمقدار 70 قرشا للغرام الواحد، وذلك وفقا للنقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.

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وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، لغايات البيع من محال الصاغة، 66.70 دينارا، مقابل 64.50 دينارا لجهة الشراء.