انخفاض كبير على اسعار الذهب في الاردن

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، لغايات البيع من محال الصاغة، 66.70 دينارا، مقابل 64.50 دينارا لجهة الشراء.
كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14، لغايات البيع من محال الصاغة، 76.50 و59.30 و45.10 دينارًا على التوالي.
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