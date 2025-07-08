الثلاثاء 2025-07-08 07:48 م
 

انخفاض كبير على اسعار الذهب في الاردن

ذهب
ذهب
 
الثلاثاء، 08-07-2025 07:26 م

الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الذهب في التسعيرة الثانية بالسوق المحلية، الثلاثاء، بمقدار دينار واحد لجميع العيارات، باستثناء عيار 14 الذي انخفض بمقدار 70 قرشا للغرام الواحد، وذلك وفقا للنقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.

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وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، لغايات البيع من محال الصاغة، 66.70 دينارا، مقابل 64.50 دينارا لجهة الشراء.


كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14، لغايات البيع من محال الصاغة، 76.50 و59.30 و45.10 دينارًا على التوالي.

 
 
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