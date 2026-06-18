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انخفاض كبير على اسعار الذهب في الاردن

ذهب
ذهب
 
الخميس، 18-06-2026 10:32 ص
الوكيل الإخباري-    انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي، اليوم الخميس، بمقدار 70 قرش للغرام الواحد بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة لدى الأردنيين عند 88.30 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 84.00 دينارا لجهة الشراء.

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 101.40 و 77.80 دينارا على التوالي.
 
 


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