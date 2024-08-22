الخميس 2024-08-22 08:42 م
 

 

انخفاض كبير في أسعار الذهب بالأردن

الذهب
الذهب
الخميس، 22-08-2024 07:09 م

الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، الخميس، بقيمة وصلت إلى 70 قرشا للغرام الواحد، وذلك وفقا للتسعيرة الثانية الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات.
 
وبحسب التسعيرة تراجع سعر بيع الغرام عيار 21 إلى 50 دينارا والشراء إلى 48.1 دينار.

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كذلك انخفض سعر بيع الغرام عيار 24 إلى 58.7 دينار والشراء إلى 55.2، أيضا انخفض سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 إلى 44.3 و40.8 دينار .

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