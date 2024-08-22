انخفاض كبير في أسعار الذهب بالأردن

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، الخميس، بقيمة وصلت إلى 70 قرشا للغرام الواحد، وذلك وفقا للتسعيرة الثانية الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات.



وبحسب التسعيرة تراجع سعر بيع الغرام عيار 21 إلى 50 دينارا والشراء إلى 48.1 دينار.

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