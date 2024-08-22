انخفاض كبير في أسعار الذهب بالأردن

وبحسب التسعيرة تراجع سعر بيع الغرام عيار 21 إلى 50 دينارا والشراء إلى 48.1 دينار.
كذلك انخفض سعر بيع الغرام عيار 24 إلى 58.7 دينار والشراء إلى 55.2، أيضا انخفض سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 إلى 44.3 و40.8 دينار .
-
أخبار متعلقة
-
بعد انخفاض كبير بأسعار الذهب بالأردن..هكذا بلغت أسعار الليرة الإنجليزية
-
السعودي : ارتفاع اسعار الذهب بالاردن إلى مستويات تاريخية
-
الجغبير يدعو الشباب للانخراط في سوق العمل بالقطاع الخاص
-
مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع
-
تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم
-
الأردن يطرح عطاء لشراء 120 ألف طن من القمح
-
أسعار الذهب في الأردن الخميس
-
144 مليون دينار حجم الاستثمار المتدفق للأردن في الربع الأول