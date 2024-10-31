انخفاض كبير في أسعار الذهب بالأردن

كذلك انخفض سعر بيع الغرام من عيار 24 إلى 63.8 دينار والشراء إلى 61.7، أيضا انخفض سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 إلى 49.3 و45.8 دينار على التوالي.
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