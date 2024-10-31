انخفاض كبير في أسعار الذهب بالأردن

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية بقيمة وصلت إلى دينار واحد، وذلك بحسب التسعيرة الثانية الصادرة الخميس عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات.

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