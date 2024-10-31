الخميس 2024-10-31 08:34 م
 

انخفاض كبير في أسعار الذهب بالأردن

ذهب
ذهب
الخميس، 31-10-2024 06:39 م

الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية بقيمة وصلت إلى دينار واحد، وذلك بحسب التسعيرة الثانية الصادرة الخميس عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات.

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ووفق التسعيرة، وصل سعر بيع الغرام من عيار 21 من محلات الصاغة إلى 55.6 دينار، والشراء إلى 53.6 دينار.

كذلك انخفض سعر بيع الغرام من عيار 24 إلى 63.8 دينار والشراء إلى 61.7، أيضا انخفض سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 إلى 49.3 و45.8 دينار على التوالي.

 
gnews

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