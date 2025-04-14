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انخفاض كبير في أسعار الذهب بالأردن

إليكم أسعار الذهب في الأردن الأربعاء
الذهب
 
الإثنين، 14-04-2025 06:15 م

الوكيل الإخباري-  انخفضت أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية ليوم الإثنين، بحسب نقابة تجار الحلي والمجوهرات.

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وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع الغرام من عيار 21 عند 65.300 دينارا، بينما سجل سعر الشراء 63.300 دينارا.


وبلغ سعر بيع الغرام من عيار 24 عند 74.900 دينار، وسعر الشراء عند 72.500 دينار.

 

كما بلغ سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 عند 58.200 و54.200 دينارا على التوالي.


أما سعر بيع وشراء الغرام من عيار 14، فقد بلغ إلى 44.1 و39.5 دينار على التوالي.

 
gnews

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