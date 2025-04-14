انخفاض كبير في أسعار الذهب بالأردن

وبلغ سعر بيع الغرام من عيار 24 عند 74.900 دينار، وسعر الشراء عند 72.500 دينار.
أما سعر بيع وشراء الغرام من عيار 14، فقد بلغ إلى 44.1 و39.5 دينار على التوالي.
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