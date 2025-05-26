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انخفاض كبير في أسعار الذهب محلياً .. إليك التفاصيل

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 26-05-2025 09:50 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في الأردن اليوم الاثنين عن الأسعار الرسمية لبيع وشراء الذهب في السوق المحلية.اضافة اعلان


وجاءت التسعيرة وفقاً لما يلي:

عيار 24 : سعر البيع 77.500 دينار، وسعر الشراء 75.500 دينار
عيار 21 : سعر البيع 67.500 دينار، وسعر الشراء 65.500 دينار
عيار 18 : سعر البيع 59.500 دينار، وسعر الشراء 55.500 دينار
عيار 14 : سعر البيع 45.700 دينار، وسعر الشراء 41.100 دينار.


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