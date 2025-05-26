انخفاض كبير في أسعار الذهب محلياً .. إليك التفاصيل

وجاءت التسعيرة وفقاً لما يلي:
عيار 24 : سعر البيع 77.500 دينار، وسعر الشراء 75.500 دينار
عيار 21 : سعر البيع 67.500 دينار، وسعر الشراء 65.500 دينار
عيار 18 : سعر البيع 59.500 دينار، وسعر الشراء 55.500 دينار
عيار 14 : سعر البيع 45.700 دينار، وسعر الشراء 41.100 دينار.
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