انخفاض مبيعات المشتقات النفطية 0.3 % في النصف الأول من العام الحالي

الوكيل الإخباري- بلغت مبيعات المشتقات النفطية خلال النصف الأول من العام الحالي 1757.3 مليون لتر مقارنة بـ 1761.7 مليون لتر خلال الفترة ذاتها من العام الماضي وبنسبة تراجع بلغت 0.3 بالمئة.

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