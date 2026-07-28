انخفاض مبيعات المشتقات النفطية 0.3 % في النصف الأول من العام الحالي

وبحسب ارقام وزارة الطاقة والثروة المعدنية انخفضت كميات مبيعات بنزين (90) من 748.4 مليون لتر الى 712.7 مليون لتر بنسبة انخفاض بلغت 4.8 بالمئة, في حين ارتفعت مبيعات البنزين (95) من 75.6 الى 80.5 بنسبة ارتفاع 6.5 بالمئة, وارتفعت مبيعات السولار من 888.1 الى 902.1 وبنسبة 1.6 بالمئة والكاز من 49.6 الى 62 بنسبة 25 بالمئة.
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