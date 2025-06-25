انخفاض متواصل.. عقل يتوقع تراجع أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارا

الوكيل الإخباري- قال الخبير النفطي هاشم عقل إن إعلان وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط كان له تأثير فوري على أسواق النفط العالمية، حيث دفع الأسعار إلى الانخفاض نتيجة زوال ما وصفه بـ"علاوة الخوف" التي كانت ترفع الأسعار خلال الأسابيع الماضية.

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وأضاف عقل أن الأسواق عادة ما تبني توقعاتها على المخاوف لا على الوقائع، ما يجعلها تتفاعل بقوة مع أي إشارات جيوسياسية، حتى وإن لم تؤثر فعليًا على تدفقات النفط.

وأوضح أن الأسعار ارتفعت خلال فترة النزاع بسبب التخوف من استهداف منشآت حيوية أو إغلاق ممرات استراتيجية مثل مضيق هرمز، لكن مع تهدئة الأوضاع، عاد المستثمرون إلى التركيز على الأساسيات الاقتصادية.



وتوقع عقل أن يستمر التراجع في أسعار النفط على المدى القريب، مشيرًا إلى أن بلوغ سعر 60 دولارًا للبرميل فما دون ليس مستبعدًا، خاصة مع احتمال زيادة المعروض نتيجة استئناف بعض الدول المنتجة لعملياتها الطبيعية، إلى جانب تحسّن الظروف الأمنية التي ستُسهم في خفض تكاليف الشحن والتأمين.



وأضاف أن الطلب العالمي لا يزال هشًا، خصوصًا في ظل تباطؤ النمو في الصين واستمرار السياسات النقدية المشددة في الغرب، ما يعزز التوقعات باتجاه هبوطي للأسعار.