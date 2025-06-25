انخفاض متواصل.. عقل يتوقع تراجع أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارا

وأضاف عقل أن الأسواق عادة ما تبني توقعاتها على المخاوف لا على الوقائع، ما يجعلها تتفاعل بقوة مع أي إشارات جيوسياسية، حتى وإن لم تؤثر فعليًا على تدفقات النفط.
وتوقع عقل أن يستمر التراجع في أسعار النفط على المدى القريب، مشيرًا إلى أن بلوغ سعر 60 دولارًا للبرميل فما دون ليس مستبعدًا، خاصة مع احتمال زيادة المعروض نتيجة استئناف بعض الدول المنتجة لعملياتها الطبيعية، إلى جانب تحسّن الظروف الأمنية التي ستُسهم في خفض تكاليف الشحن والتأمين.
وأضاف أن الطلب العالمي لا يزال هشًا، خصوصًا في ظل تباطؤ النمو في الصين واستمرار السياسات النقدية المشددة في الغرب، ما يعزز التوقعات باتجاه هبوطي للأسعار.
ورغم ذلك، حذر عقل من التقليل من شأن العوامل الجيوسياسية، قائلاً: أي توتر جديد قد يعيد الأسواق إلى دائرة الخوف ويرفع الأسعار مجددًا. المنطقة لا تزال غير مستقرة، والمفاجآت واردة في أي وقت.
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