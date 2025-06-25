الأربعاء 2025-06-25 10:33 ص
 

انخفاض متواصل.. عقل يتوقع تراجع أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارا

ل
تعبيرية
 
الأربعاء، 25-06-2025 09:55 ص

الوكيل الإخباري- قال الخبير النفطي هاشم عقل إن إعلان وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط كان له تأثير فوري على أسواق النفط العالمية، حيث دفع الأسعار إلى الانخفاض نتيجة زوال ما وصفه بـ"علاوة الخوف" التي كانت ترفع الأسعار خلال الأسابيع الماضية.

اضافة اعلان


وأضاف عقل أن الأسواق عادة ما تبني توقعاتها على المخاوف لا على الوقائع، ما يجعلها تتفاعل بقوة مع أي إشارات جيوسياسية، حتى وإن لم تؤثر فعليًا على تدفقات النفط.

 

وأوضح أن الأسعار ارتفعت خلال فترة النزاع بسبب التخوف من استهداف منشآت حيوية أو إغلاق ممرات استراتيجية مثل مضيق هرمز، لكن مع تهدئة الأوضاع، عاد المستثمرون إلى التركيز على الأساسيات الاقتصادية.


وتوقع عقل أن يستمر التراجع في أسعار النفط على المدى القريب، مشيرًا إلى أن بلوغ سعر 60 دولارًا للبرميل فما دون ليس مستبعدًا، خاصة مع احتمال زيادة المعروض نتيجة استئناف بعض الدول المنتجة لعملياتها الطبيعية، إلى جانب تحسّن الظروف الأمنية التي ستُسهم في خفض تكاليف الشحن والتأمين.


وأضاف أن الطلب العالمي لا يزال هشًا، خصوصًا في ظل تباطؤ النمو في الصين واستمرار السياسات النقدية المشددة في الغرب، ما يعزز التوقعات باتجاه هبوطي للأسعار.


ورغم ذلك، حذر عقل من التقليل من شأن العوامل الجيوسياسية، قائلاً: أي توتر جديد قد يعيد الأسواق إلى دائرة الخوف ويرفع الأسعار مجددًا. المنطقة لا تزال غير مستقرة، والمفاجآت واردة في أي وقت.

 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من جلسة رئاسة الوزراء في محافظة البلقاء

أخبار محلية رئيس الوزراء: لن نكون طرفًا في صراعات المنطقة.. وأمن الأردن فوق كل اعتبار

ل

أخبار محلية مداهمة في الزرقاء تنتهي بتوقيف معذّب قطط داخل منزله شهرا

مجلس الأمن الدولي

عربي ودولي مجلس الأمن يبحث مستقبل الملف النووي الإيراني

ا

عربي ودولي إيران بصدد مقاضاة غروسي بتهمة التجسس

ل

اقتصاد محلي انخفاض متواصل.. عقل يتوقع تراجع أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارا

فلسطينيون يتجمعون لتلقي المساعدات في بيت لاهيا

فلسطين 22 شهيدا في قصف الاحتلال لغزة بينهم 6 من منتظري المساعدات

ل

نعـي فـاضل الضريبة تنعى وفاة اثنين من موظفيها

وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية

أخبار محلية هام من وحدة الجرائم الإلكترونية لكل مستخدمي برامج المحادثات



 
 



الأكثر مشاهدة