الثلاثاء 2026-03-03 03:24 م

انخفاض مستمر على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الرابعة
 
الثلاثاء، 03-03-2026 03:12 م
الوكيل الإخباري-  واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعها في التسعيرة الرابعة الصادرة اليوم، مسجلة انخفاضًا جديدًا شمل مختلف العيارات، وفقًا للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبحسب التسعيرة المعتمدة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 نحو 118.700 دينار، مقابل 114.500 دينار للشراء.

وسجل غرام الذهب من عيار 21، وهو الأكثر طلبًا في السوق الأردنية، 104.000 دنانير للبيع، مقابل 99.300 دينار للشراء.

وتالياً التسعيرة :


Image1_320263151057177927946.jpg
 
 


