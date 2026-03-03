انخفاض مستمر على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الرابعة

وبحسب التسعيرة المعتمدة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 نحو 118.700 دينار، مقابل 114.500 دينار للشراء.
وسجل غرام الذهب من عيار 21، وهو الأكثر طلبًا في السوق الأردنية، 104.000 دنانير للبيع، مقابل 99.300 دينار للشراء.
وتالياً التسعيرة :
