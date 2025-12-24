انخفاض مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته 3.4% في 10 أشهر

01:22 م

الوكيل الإخباري- أعلنت دائرة الإحصاءات العامة عن تراجع قيمة مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.





ووفقاً لبيانات تقرير التجارة الخارجية، بلغت مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته 2,173 مليار دينار حتى نهاية تشرين أول الماضي، مقابل 2,249 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض بلغت نسبته 3.4 بالمئة.



وساهم انخفاض مستوردات الأردن من "النفط الخام ومشتقاته" في الحد من ارتفاع المستوردات الكلية.



وأصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن والذي يشير إلى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية خلال العشرة شهور الأولى من عام 2025 بنسبة 7.6%، وارتفاع قيمة المعاد تصديره بنسبة 9.1%.



وعليه فإن قيمة الصادرات الكلية تكون قد ارتفعت بنسبة 7.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.



وجاء هذا النمو متزامناً مع ارتفاع المستوردات بنسبة 10.8%، وبالتالي فقد زاد العجز في الميزان التجاري بنسبة 14.1% خلال العشرة شهور الأولى من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.

