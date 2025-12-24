انخفاض مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته 3.4% في 10 أشهر

ووفقاً لبيانات تقرير التجارة الخارجية، بلغت مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته 2,173 مليار دينار حتى نهاية تشرين أول الماضي، مقابل 2,249 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض بلغت نسبته 3.4 بالمئة.
وساهم انخفاض مستوردات الأردن من "النفط الخام ومشتقاته" في الحد من ارتفاع المستوردات الكلية.
وأصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن والذي يشير إلى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية خلال العشرة شهور الأولى من عام 2025 بنسبة 7.6%، وارتفاع قيمة المعاد تصديره بنسبة 9.1%.
وعليه فإن قيمة الصادرات الكلية تكون قد ارتفعت بنسبة 7.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
وجاء هذا النمو متزامناً مع ارتفاع المستوردات بنسبة 10.8%، وبالتالي فقد زاد العجز في الميزان التجاري بنسبة 14.1% خلال العشرة شهور الأولى من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
-
أخبار متعلقة
-
البرلمان الأوروبي يوافق على مساعدات مالية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء
-
تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
صندوق النقد: الأردن يستهدف تعزيز إيرادات موازنة 2026 بنسبة 0.9% من الناتج المحلي
-
مذكرة تفاهم بين "صناعة عمان" و"الأعمال الأردني الأميركي"
-
انخفاض كبير على أسعار الذهب محليًا
-
لقاء في إربد يبحث تعزيز التعاون لخدمة القطاع الصناعي
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع