الأربعاء 2025-07-30 06:47 م
 

انخفاض مفاجئ على أسعار الذهب محلياً .. إليك الأسعار

ذهب
ذهب
 
الأربعاء، 30-07-2025 06:27 م
الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الذهب في الأسواق بحسب التسعيرة الثانية الأربعاء الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبحسب التسعيرة الثانية، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا بين المواطنين 66.900 دينارًا في محلات الصاغة، فيما بلغ سعر الشراء 64.700 دينارًا.

وتالياً التسعيرة:


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