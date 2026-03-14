انخفاض مفاجئ وكبير على أسعار الذهب في الأردن

السبت، 14-03-2026 10:34 ص
الوكيل الإخباري-   شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم السبت، انخفاضًا وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات .


وبحسب التسعيرة الصادرة صباح اليوم عند الساعة 10:13، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 نحو 116.30 دينارًا، مقابل 112.10 دينارًا لغايات الشراء.

كما بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، وهو الأكثر طلبًا في السوق المحلية، 101.80 دينار، مقابل 96.90 دينار لجهة الشراء من المواطنين.

وتالياً التسعيرة :


أخبار محلية مكاتب استقدام العاملين في المنازل: لا رحلات تسفير عاملات حاليا في ظل الأوضاع بالمنطقة

أخبار محلية الأمن يحدد هوية سائق حافلة نقل طلاب صغيرة اعتدى جسديا على طفلة

أخبار محلية الأمن العام: تعاملنا مع 356 بلاغاً لحادث سقوط شظايا

أخبار محلية نشاط تجاري متزايد في أسواق العقبة

أخبار محلية عاجل ولي العهد يفتتح مشروع إعادة تأهيل وتطوير مركز صحي جرش الشامل

عربي ودولي البيت الأبيض: على الناتو التدخل والمساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز

فلسطين الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الـ17 على التوالي

أخبار محلية "أوقاف جرش" تختتم المجالس العلمية الهاشمية



 




