انخفاض ملحوظ بأسعار الذهب في الاردن

وبحسب التسعيرة الصباحية، انخفض سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 بمقدار 1.4 دينار ليبلغ 83.1 دينارا، مقارنة مع التسعيرة السابقة، فيما بلغ سعر الشراء 79.1 دينارا.
كما انخفض سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 بمقدار دينارين ليصل إلى 95.1 دينارا، فيما بلغ سعر الشراء 91.4 دينارا.
وتراجع سعر بيع غرام الذهب من عيار 18 بمقدار 1.2 دينار ليبلغ 73.2 دينارا، فيما بلغ سعر الشراء 67.20 دينارا.
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