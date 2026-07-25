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انخفاض ملحوظ بأسعار الذهب في الاردن

مصاغ ذهبي
الذهب
 
السبت، 25-07-2026 10:53 ص

الوكيل الإخباري-   سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية، السبت، انخفاضا ملحوظا، بحسب النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

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وبحسب التسعيرة الصباحية، انخفض سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 بمقدار 1.4 دينار ليبلغ 83.1 دينارا، مقارنة مع التسعيرة السابقة، فيما بلغ سعر الشراء 79.1 دينارا.


كما انخفض سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 بمقدار دينارين ليصل إلى 95.1 دينارا، فيما بلغ سعر الشراء 91.4 دينارا.


وتراجع سعر بيع غرام الذهب من عيار 18 بمقدار 1.2 دينار ليبلغ 73.2 دينارا، فيما بلغ سعر الشراء 67.20 دينارا.

 
 


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