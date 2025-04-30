انخفاض ملحوظ بالتسعيرة الثانية للذهب في الأردن

-
أخبار متعلقة
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
ارتفاع إجمالي الدين العام لـ 44.804 مليار دينار حتى شباط
-
انخفاض أسعار الذهب في الأردن.. وفرصة للمقبلين على الزواج
-
وزارة الاستثمار: الشراكة بين القطاعين العام والخاص تقلص زمن تنفيذ المشاريع بنسبة 30%
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض
-
بعد انخفاض أسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن
-
بعد مد وجزر.. أسعار الذهب تعود للانخفاض مجددا في الأردن
-
بعد ارتفاع أسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن