انخفاض ملحوظ بالتسعيرة الثانية للذهب في الأردن

الوكيل الإخباري - انخفضت أسعار الذهب في الأردن، اليوم الأربعاء، بالتسعيرة الثانية، 60 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

اضافة اعلان

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين 66.8 دينارا.

وتاليا التفاصيل: