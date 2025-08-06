انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

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الوكيل الإخباري- أصدرت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، الأربعاء، تسعيرة بيع الذهب في السوق المحلية، حيث انخفضت الأسعار مقارنة بتسعيرة أمس. اضافة اعلان





وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 "الأكثر طلباً بين المواطنين" 68.300 ، فيما بلغ سعر شراء الغرام 66.100 .



