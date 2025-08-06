انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 "الأكثر طلباً بين المواطنين" 68.300 ، فيما بلغ سعر شراء الغرام 66.100 .
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