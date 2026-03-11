انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محالّ الصاغة، عند 120.30 و93.5 و73.0دينارا على الترتيب.
