انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

الوكيل الإخباري- انخفضت اسعار الذهب محليا اليوم الاربعاء وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب "عيار 21"، في السوق المحلية، الأربعاء، 105.4 دنانير لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 100.5 دينار لجهة الشراء.



وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محالّ الصاغة، عند 120.30 و93.5 و73.0دينارا على الترتيب.