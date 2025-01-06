انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الاثنين

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين 53.3 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل51.3 دينارا لجهة الشراء، وفقا للتسعيرة الثانية للنقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 61.3 دينارا و47.3 دينارا على التوالي.
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