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انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الاثنين

الذهب
الذهب
 
الإثنين، 24-03-2025 09:39 م
الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، الاثنين، بواقع 30 قرشًا للغرام الواحد و20 قرشًا لعيار 14، وفقًا للنقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبحسب التسعيرة الثانية، انخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 21 إلى 61.00 دينارًا لغايات البيع من محال الصاغة، مقابل 59.00 دينارًا للشراء.

كما انخفض سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 من محالّ الصاغة إلى 70.20 دينارًا و54.20 دينارًا و41.2 دينارًا على التوالي.
 
 
gnews

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