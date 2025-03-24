انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الاثنين

وبحسب التسعيرة الثانية، انخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 21 إلى 61.00 دينارًا لغايات البيع من محال الصاغة، مقابل 59.00 دينارًا للشراء.
كما انخفض سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 من محالّ الصاغة إلى 70.20 دينارًا و54.20 دينارًا و41.2 دينارًا على التوالي.
-
أخبار متعلقة
-
بورصة عمان تغلق على ارتفاع
-
بيان صادر عن جمعية البنوك
-
وزارة الطاقة: ارتفاع البنزين والكاز وانخفاض الديزل عالميا
-
"الذهب زينة وخزينة".. تعرف على الأسعار في الأردن الاثنين
-
بورصة عمان تغلق على انخفاض
-
إليكم أسعار الذهب في الأردن الأحد
-
كم بلغ سعر الليرة الرشادي والإنجليزي السبت في الاردن
-
أسعار الذهب في الأردن ارتفعت 15% منذ بداية العام الحالي