انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

وبحسب النشرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 "الأكثر تداولاً بين المواطنين" 85.1 دينارًا مقابل 81.6 دينارًا للشراء.
وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 97.4 و75.4 و57.2 دينارا على الترتيب.
