الثلاثاء 2025-12-09 11:29 ص

انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

مصاغ ذهبي
مصاغ ذهبي
الثلاثاء، 09-12-2025 10:19 ص

الوكيل الإخباري-    انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الثلاثاء ، وفق النشرة الصادرة عن نقابة أصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب النشرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 "الأكثر تداولاً بين المواطنين" 85.1 دينارًا مقابل 81.6 دينارًا للشراء.

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 97.4 و75.4 و57.2 دينارا على الترتيب.

اضافة اعلان

 


Image1_1220259101755366993996.jpg

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي

عربي ودولي زيلينسكي: أوكرانيا ستطلع الولايات المتحدة على خطة السلام المعدلة اليوم

قل

منوعات اكتشاف حطام سفينة عمرها ألفا عام قبالة الإسكندرية

تت

منوعات إجابة مختصرة … مراسلة CNN ترد على إهانة ترامب لها

خارطة تايلاند

عربي ودولي الجيش التايلاندي يعلن مقتل جنديين إضافيين في الاشتباكات الحدودية مع كمبوديا

إرادة ملكية

أخبار محلية إرادة ملكية بنظام معدل لنظام رسوم الطيران المدني

علم الأردن

أخبار محلية الأردن يستضيف اليوم جولة جديدة من "اجتماعات العقبة" بالشراكة مع ألبانيا

مصاغ ذهبي

اقتصاد محلي انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

إدارة التنفيذ القضائي

أخبار محلية للأردنيين .. تحذير هام من التنفيذ القضائي



 




الأكثر مشاهدة