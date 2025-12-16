انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية الثلاثاء بمقدار 60 قرشًا للغرام الواحد من عيار 21.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا بين المواطنين في السوق المحلية، 86.70 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 83.10 دينارا لغايات الشراء.



وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محالّ الصاغة 99.50 دينارًا و77.00 دينارًا و58.70 دينارًا على الترتيب.