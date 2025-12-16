انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محالّ الصاغة 99.50 دينارًا و77.00 دينارًا و58.70 دينارًا على الترتيب.
