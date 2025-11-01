السبت 2025-11-01 12:21 م
 

انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن السبت

الذهب
الذهب
 
السبت، 01-11-2025 10:23 ص

الوكيل الإخباري-    سجلت أسعار الذهب في الأسواق الأردنية  انخفاضا بمقدار 20 قرشا للغرام الواحد ، اليوم السبت وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا بين الأردنيين، 81.300 دينار للغرام، مقابل 77.900 دينار للشراء.

وتالياً التسعيرة:

اضافة اعلان

 


Image1_1120251102127727161401.jpg

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

طب وصحة تحذيرات طبية من إعطاء أقراص الفلورايد للأطفال

ا

فن ومشاهير بعد الموقف المحرج مع مراسلة "الجديد".. ماذا قالت هالة سرحان؟ (فيديو)

مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين جنوب شرق بيت لحم

فلسطين مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين جنوب شرق بيت لحم

تعبيرية

أخبار محلية وزير الصحة: خفض أسعار 97 صنف دوائي بنسب تتراوح من 5% إلى 72%

فت

فن ومشاهير شريهان.. أيقونة مصر الاستعراضية تروي حكاية آلاف السنين في ليلة المتحف الكبير

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي: يجب الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة لتحقيق السلام

ارشيفية

فلسطين الإعلام العبري: الجثث التي سلمتها حماس ليست لأسرى إسرائيليين

ارشيف

اقتصاد محلي بعد انخفاض أسعار الذهب.. تعرف على سعر الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن السبت



 
 



الأكثر مشاهدة