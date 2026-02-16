انخفاض ملموس على أسعار الذهب في الأردن الاثنين

وبحسب النشرة الرسمية، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 نحو 116.200 دينار، مقابل 101.300 دينار لعيار 21، و90.200 دينار لعيار 18، فيما سجل عيار 14 نحو 70.500 دينار.
أما أسعار الشراء من المواطنين فقد بلغت 112.000 دينار لعيار 24، و 96.600 دينار لعيار 21، و82.900 دينار لعيار 18، و61.800 دينار لعيار 14.
وتالياً التسعيرة :
