انخفاض ملموس على أسعار الذهب محلياً في التسعيرة الثانية

وبحسب التسعيرة فقد بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 "الأكثر تداولاً بين المواطنين 83.700 دينار، فيما بلغ سعر الشراء 80.500 دينار
وتالياً التسعيرة:
