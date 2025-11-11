الثلاثاء 2025-11-11 07:07 م
 

انخفاض ملموس على أسعار الذهب محلياً في التسعيرة الثانية

الثلاثاء، 11-11-2025 06:47 م
الوكيل الإخباري- سجلت أسعار الذهب في السوق المحلي انخفاضاً جديداً في التسعيرة الثانية اليوم الثلاثاء، وفق النشرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبحسب التسعيرة فقد بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 "الأكثر تداولاً بين المواطنين 83.700 دينار، فيما بلغ سعر الشراء 80.500 دينار

وتالياً التسعيرة:



Image1_11202511184524889944685.jpg
 
 
الأكثر مشاهدة