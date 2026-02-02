انخفاض مهول على أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين

وبحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة، جاءت الأسعار على النحو التالي:
عيار 24 قيراطًا:
سعر البيع 108.400 دينار – سعر الشراء 104.400 دينار
عيار 21 قيراطًا:
سعر البيع 95.400 دينار – سعر الشراء 91.200 دينار
عيار 18 قيراطًا:
سعر البيع 84.300 دينار – سعر الشراء 77.700 دينار
عيار 14 قيراطًا:
سعر البيع 65.600 دينار – سعر الشراء 57.300 دينار
وتالياً التسعيرة :
-
