انخفاض مهول على أسعار الذهب في الأردن اليوم الإثنين

الإثنين 2026-02-02 12:53 م

الإثنين، 02-02-2026 10:59 ص
الوكيل الإخباري-  أعلنت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات عن انخفاض حاد وغير مسبوق على أسعار الذهب في السوق المحلي الأردني، اليوم الإثنين، ما أثار اهتمام المواطنين والمستثمرين على حدّ سواء.اضافة اعلان


وبحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة، جاءت الأسعار على النحو التالي:

عيار 24 قيراطًا:
سعر البيع 108.400 دينار – سعر الشراء 104.400 دينار

عيار 21 قيراطًا:
سعر البيع 95.400 دينار – سعر الشراء 91.200 دينار

عيار 18 قيراطًا:
سعر البيع 84.300 دينار – سعر الشراء 77.700 دينار

عيار 14 قيراطًا:
سعر البيع 65.600 دينار – سعر الشراء 57.300 دينار

وتالياً التسعيرة :


Image1_220262105829655694962.jpg
 
 


