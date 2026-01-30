السبت 2026-01-31 12:23 ص

انخفاض هائل متوقع على اسعار الذهب في الاردن

ذهب
الذهب
 
الجمعة، 30-01-2026 10:56 م

الوكيل الإخباري-   رجّح نائب نقيب أصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فادي أمسيح، أن تشهد أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعًا خلال التسعيرة الصباحية ليوم السبت.

اضافة اعلان


وقال أمسيح  إن أسعار الذهب قد تسجّل انخفاضًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن سعر غرام الذهب عيار 21 قد يقترب من مستوى 98 دينارًا للغرام الواحد، وفق التقديرات الحالية.


ولفت إلى أن سعر غرام الذهب عيار 21 تراجع بنحو 10 دنانير مقارنة بتسعيرة ظهر الجمعة، في ظل التقلبات والاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

طائرة بي-2 سبيريت الأميركية في قاعدة أندرسن

عربي ودولي دروب سايت: هجوم أميركي محتمل على إيران الأحد المقبل

الخارجية اللبنانية تناشد المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان

عربي ودولي غارات إسرائيلية تدميرية على جنوب لبنان

أمانة عمّان: كميات الأمطار التي تساقطت الثلاثاء فاقت قدرة البنية التحتية

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت - تحذيرات

ذهب

اقتصاد محلي انخفاض هائل متوقع على اسعار الذهب في الاردن

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: إيران تريد "أن تبرم اتفاقا"

أسعار الذهب تحلق عالمياً وتسجل رقماً قياسياً

أسواق ومال انخفاض حاد ومفاجئ في أسعار الذهب عالميا

العيسوي يرعى احتفال "فرسان الثورة العربية الكبرى" بعيد ميلاد الملك

أخبار محلية العيسوي يرعى احتفال "فرسان الثورة العربية الكبرى" بعيد ميلاد الملك

ارتفاع الأسهم الأوروبية بقيادة قطاع التكنولوجيا

أسواق ومال الأسهم الأوروبية ترتفع وتسجل مكاسب أسبوعية وشهرية



 




الأكثر مشاهدة