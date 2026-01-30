انخفاض هائل متوقع على اسعار الذهب في الاردن

الوكيل الإخباري- رجّح نائب نقيب أصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فادي أمسيح، أن تشهد أسعار الذهب في الأسواق المحلية تراجعًا خلال التسعيرة الصباحية ليوم السبت.

وقال أمسيح إن أسعار الذهب قد تسجّل انخفاضًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن سعر غرام الذهب عيار 21 قد يقترب من مستوى 98 دينارًا للغرام الواحد، وفق التقديرات الحالية.