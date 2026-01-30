انخفاض هائل متوقع على اسعار الذهب في الاردن

وقال أمسيح إن أسعار الذهب قد تسجّل انخفاضًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن سعر غرام الذهب عيار 21 قد يقترب من مستوى 98 دينارًا للغرام الواحد، وفق التقديرات الحالية.
ولفت إلى أن سعر غرام الذهب عيار 21 تراجع بنحو 10 دنانير مقارنة بتسعيرة ظهر الجمعة، في ظل التقلبات والاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية.
