السبت 2026-02-14 01:56 م

انخفاض يطرأ على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية
 
السبت، 14-02-2026 12:06 م
الوكيل الإخباري-   سجّلت أسعار الذهب في المملكة انخفاضاً في التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات صباح اليوم السبت عند الساعة 11:30.اضافة اعلان


وسجل عيار 21، الأكثر طلباً في السوق المحلية، 102.000 دينار للبيع و97.400 دينار للشراء.

وتالياً التسعيرة :


Image1_220261412723392496018.jpg
 
 


