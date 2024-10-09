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انخفاض 3 دنانير.. تعرف على السعر الجديد لبيع ليرة الذهب في الأردن

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 09-10-2024 11:52 ص

الوكيل الإخباري-  انخفض سعر ليرة الذهب بأنواعها الإنجليزية والرشادية بمقدار ثلاثة دنانير مع الانخفاض الجديد الذي طرأ على أسعار الذهب في التسعيرة المسائية ليوم أمس الثلاثاء.اضافة اعلان


ووصل سعر الليرة الإنجليزية من عيار 21 بوزن 8 غرامات إلى 430 دينارًا بعد أن سجل أمس 433 ديناراً، بينما بلغ سعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 376 دينارًا بعد أن سجل أمس 379 دينارا ، وفقًا لما أفاد به أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.

وبيّن ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يعتمد على سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي خمسة دنانير.

وأوضح ديب أن الأسواق العالمية تعودت على تذبذب الأسعار تبعًا للأخبار الاقتصادية والظروف السياسية، وأن هناك دورًا قويًا للمضاربين على المعادن النفيسة والأسهم والنفط في دخول الأسواق والخروج منها لجني الأرباح. كما أنه من شبه الطبيعي تراجع سعر الأونصة بحدود خمسين دولارًا تبعًا لذلك.

وأشار ديب إلى أن سعر الأونصة عالميًا وصل اليوم إلى 2612 دولارًا.

وبيّن ديب أن الأسواق في حالة ترقب للأحداث في المنطقة.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا لدى الأردنيين، اليوم 53.1 دينارًا للبيع للمواطنين، مقابل 51.1 دينارًا للشراء منهم.

 
gnews

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