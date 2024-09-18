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انظار المقترضين الأردنيين من البنوك تتجه صوب "الفيدرالي" اليوم

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 18-09-2024 03:16 م
الوكيل الإخباري-   تترقب الأسواق العالمية، اليوم الأربعاء، قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات خفضها ما بين 0.25 الى 0.5 نقطة عن مستواها الحالي البالغ 5.5%،  لتكون المرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات.اضافة اعلان


ووفقا لاستطلاعات الرأي الاقتصادية، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"  فإن 62% من الاسواق تتوقع أن تتراوح أسعار الفائدة بعد الخفض من 4.75 الى 5.00 نقطة، فيما يتوقع 38% أن تتراوح أسعار الفائدة بعد الخفض من 5.0 الى 5.25.

ويبقى أمام البنك الفيدرالي الأمريكي اجتماعين خلال العام الجاري للنظر في أمور سعر الفائدة ويتم إجراء الاجتماع الأخير خلال شهر كانون الأول 2024.

وشهدت السنوات الأربعة الأخيرة رفعاً متتالياً لسعر الفائدة الأمريكية بسبب ارتفاع الأسعار نتيجة الأزمات العالمية مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتوترات منطقة الشرق الأوسط، حيث يستهدف الاحتياطي الفيدرالي خفض مستوى التضخم ليصل إلى نسبة 2% .

 ومن المتوقع أن يتخذ المركزي الأردني قرار يتناسب مع قرار الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة على كل أدوات السياسة النقدية.
 
gnews

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