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انعقاد المؤتمر الاقتصادي العاشر حول الاقتصاد والتكنولوجيا الرقمية في عمان السبت

العاصمة عمان
العاصمة عمان
الإثنين، 19-08-2024 11:47 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع، عن عقد المؤتمر الاقتصادي العاشر حول الاقتصاد والتكنولوجيا الرقمية في عمان السبت المقبل.

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ودعت الجمعية في بيان اليوم الاثنين، الباحثين والمختصين الى حضور المؤتمر الذي يناقش قضايا حيوية ومهمة تتعلق بتعزيز التحول الرقمي والتكنولوجيا الرقمية في الأردن والخروج بتوصيات وقرارات تسهم بتطوير هذا القطاع والنهوض به ومن ثم رفعها الى أصحاب القرار والمسؤولين للإفادة منها.


يشار إلى أن المؤتمر يتناول ثلاثة محاور رئيسية هي : أولا محور "ملامح الاقتصاد الرقمي - الأردن كرائد للتحول الرقمي في المنطقة" والذي سيناقش الإنجازات التي حققتها الأردن في مجال الاقتصاد الرقمي والإجراءات التي يمكن اتخاذها لتعزيز مكانتها كقائد إقليمي في هذا المجال، مع التركيز على تجارب ناجحة ومبادرات رائدة، ثانيا محور" تشكيل معالم المستقبل - صعود الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأتمتة" الذي يناقش تأثير الذكاء الاصطناعي والروبوتات على مختلف القطاعات، وكيف يمكن لهذه التقنيات أن تسهم في تحسين كفاءة الأعمال وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى التحديات الأخلاقية والتنظيمية التي تصاحب هذا التحول.


في حين يركز المحور الثالث محور "التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية" على كيفية تأثير التحول الرقمي على القطاع المالي، بما في ذلك دور التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي وتوفير حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية، إلى جانب مناقشة الفرص والتحديات التي تواجه القطاع المالي الرقمي في الأردن.

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