انعقاد منتدى تقني أردني سوري الشهر الحالي

ورجح الحاج توفيق خلال تصريحات تلفزيونية انعقاد المنتدى الشهر الحالي.
ولفت إلى أن الأردن يتمتع بقدرات هائلة بقطاع تكنولوجيا المعلومات ولديه القدرة على مساعدة سوريا بهذا الجانب، وغيره من ملفات مرتبطة بإعادة الاعمار.
"مرحلة إعادة البناء الآن بدأت بعد رفع العقوبات" وفق الحاج توفيق، منوها إلى أن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا هو بداية مرحلة بناء سوريا الجديدة، مشيرا إلى أن استقرار سوريا مصلحة أردنية.
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