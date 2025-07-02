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انعقاد منتدى تقني أردني سوري الشهر الحالي

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أرشيفية
 
الأربعاء، 02-07-2025 07:18 ص

الوكيل الإخباري- كشف رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان، العين خليل الحاج توفيق، أمس الثلاثاء، عن قرب انعقاد منتدى تقني أردني سوري في دمشق، وذلك بناء على طلب سوري.

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ورجح الحاج توفيق خلال تصريحات تلفزيونية انعقاد المنتدى الشهر الحالي.


ولفت إلى أن الأردن يتمتع بقدرات هائلة بقطاع تكنولوجيا المعلومات ولديه القدرة على مساعدة سوريا بهذا الجانب، وغيره من ملفات مرتبطة بإعادة الاعمار.


"مرحلة إعادة البناء الآن بدأت بعد رفع العقوبات" وفق الحاج توفيق، منوها إلى أن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا هو بداية مرحلة بناء سوريا الجديدة، مشيرا إلى أن استقرار سوريا مصلحة أردنية.

 
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