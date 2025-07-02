انعقاد منتدى تقني أردني سوري الشهر الحالي

الوكيل الإخباري- كشف رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان، العين خليل الحاج توفيق، أمس الثلاثاء، عن قرب انعقاد منتدى تقني أردني سوري في دمشق، وذلك بناء على طلب سوري.

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ورجح الحاج توفيق خلال تصريحات تلفزيونية انعقاد المنتدى الشهر الحالي.



ولفت إلى أن الأردن يتمتع بقدرات هائلة بقطاع تكنولوجيا المعلومات ولديه القدرة على مساعدة سوريا بهذا الجانب، وغيره من ملفات مرتبطة بإعادة الاعمار.