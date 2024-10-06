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بحث آفاق التعاون الاقتصادي مع عُمان

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الأحد، 06-10-2024 01:31 م

الوكيل الإخباري- بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، وسفيرة الأردن المعينة حديثاً لدى سلطنة عُمان ثروت النعيمي، آفاق التعاون الاقتصادي والشراكات الاستثمارية بين البلدين.

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وبحسب بيان صادر عن الجمعية اليوم الأحد، أكد الطباع خلال اللقاء الذي عقد بمقر الجمعية، عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الأردن وسلطنة عُمان، مشيراً إلى أهمية مواصلة الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.


ولفت إلى أهمية القطاعات الاقتصادية مثل السياحة، السياحة العلاجية، التعليم العالي والمقاولات كقطاعات واعدة للتعاون الاستثماري بين الأردن وسلطنة عُمان.


وأكد ضرورة تفعيل مجلس الأعمال الأردني-العُماني لزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة.


ودعا إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي بلغ 157.3 مليون دولار خلال عام 2023، ما يتطلب تعزيز التعاون لرفع هذا الرقم بما يتناسب مع الإمكانيات الكبيرة المتاحة.


من جانبها، أعربت السفيرة النعيمي عن تقديرها لجهود الجمعية في تعزيز العلاقات الاقتصادية، مؤكدة التزام السفارة الأردنية في سلطنة عُمان بدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.


وأشارت إلى أهمية الترويج للقطاعات ذات الميزة التنافسية في الأردن وزيادة الاستثمارات العُمانية في المملكة.

 
gnews

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