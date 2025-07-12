بحث التعاون بين بورصة عمّان ونقابة شركات الخدمات المالية

الوكيل الإخباري- بحث المدير التنفيذي لبورصة عمّان، مازن الوظائفي، ونقيب شركات الخدمات المالية، الدكتور محمد جرادات، تعزيز التعاون بين الجانبين.

اضافة اعلان



وأكد الوظائفي أهمية دور شركات الخدمات المالية في تعزيز الجهود لدعم نشاط البورصة والاستثمار فيها، وقدّم شرحًا عن أهم مؤشرات أداء البورصة الإيجابية منذ بداية العام، والتحديات التي تواجه البورصة وسوق رأس المال الوطني بشكل عام.



بدورهم، قدّم رئيس وأعضاء مجلس النقابة شرحًا عن التحديات والقضايا المتعلقة بقطاع الخدمات المالية، وأكدوا أهمية مواصلة الحوار والتنسيق مع البورصة ومؤسسات السوق، بما يخدم السوق والمصلحة العامة وتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة.