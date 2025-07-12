بحث التعاون بين بورصة عمّان ونقابة شركات الخدمات المالية

وأكد الوظائفي أهمية دور شركات الخدمات المالية في تعزيز الجهود لدعم نشاط البورصة والاستثمار فيها، وقدّم شرحًا عن أهم مؤشرات أداء البورصة الإيجابية منذ بداية العام، والتحديات التي تواجه البورصة وسوق رأس المال الوطني بشكل عام.
بدورهم، قدّم رئيس وأعضاء مجلس النقابة شرحًا عن التحديات والقضايا المتعلقة بقطاع الخدمات المالية، وأكدوا أهمية مواصلة الحوار والتنسيق مع البورصة ومؤسسات السوق، بما يخدم السوق والمصلحة العامة وتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة.
وثمّن مجلس النقابة جهود بورصة عمّان في تطوير السوق، مؤكدين استعداد النقابة الدائم للتعاون في كل ما من شأنه دعم وتنمية سوق رأس المال الوطني.
-
أخبار متعلقة
-
ورشة تعريفية حول خدمات مركز الترقيم والترميز والمختبرات العسكرية
-
ارتفاع كبير يطرأ على أسعار الذهب محلياً
-
ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان
-
هكذا بلغت أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن اليوم
-
تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة
-
الأردن سدد أكثر من 110 ملايين دولار لصندوق النقد خلال العام الحالي
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض
-
ارتفاع أسعار المستهلك "التضخم" للنصف الأول بنسبة 1.98%