السبت 2025-07-12 07:44 م
 

بحث التعاون بين بورصة عمّان ونقابة شركات الخدمات المالية

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أرشيفية
 
السبت، 12-07-2025 05:34 م

الوكيل الإخباري- بحث المدير التنفيذي لبورصة عمّان، مازن الوظائفي، ونقيب شركات الخدمات المالية، الدكتور محمد جرادات، تعزيز التعاون بين الجانبين.

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وأكد الوظائفي أهمية دور شركات الخدمات المالية في تعزيز الجهود لدعم نشاط البورصة والاستثمار فيها، وقدّم شرحًا عن أهم مؤشرات أداء البورصة الإيجابية منذ بداية العام، والتحديات التي تواجه البورصة وسوق رأس المال الوطني بشكل عام.


بدورهم، قدّم رئيس وأعضاء مجلس النقابة شرحًا عن التحديات والقضايا المتعلقة بقطاع الخدمات المالية، وأكدوا أهمية مواصلة الحوار والتنسيق مع البورصة ومؤسسات السوق، بما يخدم السوق والمصلحة العامة وتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة.


وثمّن مجلس النقابة جهود بورصة عمّان في تطوير السوق، مؤكدين استعداد النقابة الدائم للتعاون في كل ما من شأنه دعم وتنمية سوق رأس المال الوطني.

 
 
gnews

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