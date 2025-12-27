السبت 2025-12-27 07:55 م

بحث التعاون بين "صناعة إربد" ومركز دراسات التنمية بـ"اليرموك"

السبت، 27-12-2025 05:15 م

الوكيل الإخباري- بحث رئيس غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان، ومدير مركز دراسات التنمية المستدامة في جامعة اليرموك، الدكتور محمد بني سلامة، التعاون في مجالات التنمية المستدامة، بما يخدم القطاع الصناعي والمجتمع المحلي.

وأكد أبو حسان، أن الغرفة تولي أهمية خاصة لموضوع التنمية المستدامة، باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير الصناعة ورفع كفاءتها، خاصة في مجالات الطاقة، وإدارة الموارد، وتقليل الأثر البيئي للصناعات.


وأشار إلى أن الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية، ومن ضمنها جامعة اليرموك، تمثل فرصة مهمة لربط المعرفة العلمية بالتطبيق العملي داخل المنشآت الصناعية.


من جهته، أكد بني سلامة، استعداد المركز للتعاون وتقديم الخبرات العلمية والبحثية التي تسهم في تمكين المصانع من تبني ممارسات حديثة ومستدامة، من حيث ترشيد الطاقة، وإدارة النفايات الصناعية، وتحسين الأداء البيئي.


وبين أن الدور البحثي للمركز يمكن أن يشكل داعما فعالا للسياسات الصناعية القائمة، ويسهم في تعزيز التنافسية وجودة المنتج الوطني.


بدوره، أوضح مدير عام الغرفة، نضال الصدر، أن هذا التعاون يأتي ضمن رؤية الغرفة لتطوير خدماتها المقدمة للصناعيين، عبر بناء شراكات عملية مع الجامعات والمراكز العلمية، وتوجيه المشاريع البحثية والتدريبية لتلبية احتياجات المصانع، ودعم التحول نحو بيئة صناعية أكثر كفاءة واستدامة.


واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وتطوير إطار تعاون مشترك، يتضمن تنفيذ برامج تدريبية ودراسات تطبيقية ومبادرات عملية، تسهم في تعزيز مفهوم التنمية المستدامة داخل القطاع الصناعي وتنعكس آثارها الإيجابية على المجتمع المحلي.

 
 


