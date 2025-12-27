بحث التعاون بين "صناعة إربد" ومركز دراسات التنمية بـ"اليرموك"

وأكد أبو حسان، أن الغرفة تولي أهمية خاصة لموضوع التنمية المستدامة، باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير الصناعة ورفع كفاءتها، خاصة في مجالات الطاقة، وإدارة الموارد، وتقليل الأثر البيئي للصناعات.
وأشار إلى أن الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية، ومن ضمنها جامعة اليرموك، تمثل فرصة مهمة لربط المعرفة العلمية بالتطبيق العملي داخل المنشآت الصناعية.
من جهته، أكد بني سلامة، استعداد المركز للتعاون وتقديم الخبرات العلمية والبحثية التي تسهم في تمكين المصانع من تبني ممارسات حديثة ومستدامة، من حيث ترشيد الطاقة، وإدارة النفايات الصناعية، وتحسين الأداء البيئي.
وبين أن الدور البحثي للمركز يمكن أن يشكل داعما فعالا للسياسات الصناعية القائمة، ويسهم في تعزيز التنافسية وجودة المنتج الوطني.
بدوره، أوضح مدير عام الغرفة، نضال الصدر، أن هذا التعاون يأتي ضمن رؤية الغرفة لتطوير خدماتها المقدمة للصناعيين، عبر بناء شراكات عملية مع الجامعات والمراكز العلمية، وتوجيه المشاريع البحثية والتدريبية لتلبية احتياجات المصانع، ودعم التحول نحو بيئة صناعية أكثر كفاءة واستدامة.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وتطوير إطار تعاون مشترك، يتضمن تنفيذ برامج تدريبية ودراسات تطبيقية ومبادرات عملية، تسهم في تعزيز مفهوم التنمية المستدامة داخل القطاع الصناعي وتنعكس آثارها الإيجابية على المجتمع المحلي.
-
أخبار متعلقة
-
أسعار الذهب تحلّق محلياً بارتفاع كبير اليوم السبت
-
مؤشرات 2025 تعزز الثقة بالاقتصاد الوطني وتدعم مسار النمو
-
الألبسة تتصدر قائمة السلع الأكثر تصديرًا خلال 10 أشهر
-
الأردن استورد من العراق قرابة 300 ألف برميل نفط في تشرين ثاني الماضي
-
بعثة تجارية إيطالية تزور الأردن شباط المقبل
-
الصادرات الوطنية إلى دول التجارة العربية تنمو 8.7% خلال 10 أشهر
-
صادرات الصناعات التعدينية تصل 61 دولة
-
394 مليون دينار فائض الميزان التجاري للمملكة مع أميركا