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بحث التعاون بين غرفة تجارة إربد وسفارة جنوب إفريقيا

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جانب من اللقاء
الأربعاء، 06-11-2024 03:20 م

الوكيل الإخباري- بحث رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، وسفيرة جمهورية جنوب إفريقيا لدى المملكة سيلينا موكوينا، اليوم الأربعاء، سبل تنمية وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

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وأكد الشوحة، ضرورة تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتقديم التسهيلات اللازمة لرفع حجم التبادل التجاري وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتعميق العلاقات التجارية.


وأشار إلى أهمية إقامة المشاريع التجارية المشتركة بين الأردن وجنوب إفريقيا، والاستفادة من الاتفاقيات التي تتيح تصدير المنتجات الأردنية دون رسوم جمركية.


وقال إن قيمة صادرات الأردن إلى جنوب إفريقيا بلغت حوالي 27 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل مستوردات بقيمة 40 مليون دولار، حيث تعد الصناعات الكيماوية والمواد النسيجية والأجهزة والمعادن والأغذية، أبرز صادرات المملكة إلى السوق الجنوب إفريقي.


من جانبها، أكدت السفيرة موكوينا، تطابق المواقف بين البلدين بشأن قضية غزة، مشيدة بمواقف الأردن في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني من خلال إرسال المساعدات الغذائية والطبية والمستشفيات الميدانية.


وأشارت إلى أهمية توسيع التبادل المعرفي والتجاري مع الأردن، لافتة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة وآليات التعاون بين رجال الأعمال في البلدين في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية.


وتحدثت السفيرة عن البيئة الاستثمارية في جنوب إفريقيا والاتفاقيات التجارية الحرة التي وقعتها بلادها، وأهمها اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لدول الاتحاد الإفريقي.


وأكدت حرص بلادها على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع المملكة، واستغلال بيئة العمل في الأردن، مع التطلع إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا والتدريب، إضافة إلى إقامة الاستثمارات في مختلف القطاعات.

 
gnews

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