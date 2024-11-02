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بحث تطوير الشراكة الصناعية والتجارية بين الأردن ومصر

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المهندس فتحي الجغبير
السبت، 02-11-2024 02:37 م

الوكيل الإخباري-  بحث رئيس غرفتي صناعة والأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، مع وزير التموين والتجارة الداخلية في جمهورية مصر العربية، الدكتور شريف فاروق، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، انطلاقا من العلاقة المميزة التي تربطهما شعبا وقيادة، وكذلك تنشيط الشراكة الصناعية التكاملية بين الأردن ومصر، خاصة من حيث تبادل المواد الأولية اللازمة للصناعات في البلدين.

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وبحسب بيان لغرفة صناعة عمان اليوم السبت؛ دعا الجغبير خلال لقاء على هامش فعاليات اليوم الأول للمنتدى الإقليمي لتسريع تحول أنظمة الغذاء في المنطقة العربية، والذي تستضيفه العاصمة عمان؛ إلى تذليل العقبات التي تواجه الشركات الصناعية الأردنية الراغبة بالتصدير إلى مصر، خاصة وأن الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح مصر، مع ضرورة تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين وتحفيز القطاع الخاص لإقامة المزيد من الشراكات الاقتصادية لخدمة مصالح البلدين المشتركة.


وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 924 مليون دولار خلال العام 2023، حيث بلغت الصادرات الأردنية إلى مصر قرابة 226 مليون دولار، مقابل مستوردات بلغت 697 مليون دولار، وتركزت الصادرات الأردنية بمنتجات الأسمدة والصيدلة واللدائن، فيما شكّل الوقود والزيوت المعدنية والخضار والفواكه والمنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية والملابس الجاهزة أبرز المستوردات من مصر.

 
gnews

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اقتصاد محلي بحث تطوير الشراكة الصناعية والتجارية بين الأردن ومصر



 

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