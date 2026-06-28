بحث تعزيز الصادرات الأردنية في السوق الأمريكية

الوكيل الإخباري- بحث رئيس مجلس إدارة شركة بيت التصدير ماهر المطالقة، ورئيس غرفة التجارة الأمريكية في الأردن سامر جودة، سبل تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في دعم الصادرات الأردنية وتعزيز حضورها في السوق الأميركي.

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وبحسب بيان الشركة الأحد، ناقش ال جانبان آليات تطوير التعاون في مجالات دعم الشركات الأردنية وتعزيز جاهزيتها التصديرية وتشجيع مشاركتها في المعارض والفعاليات التجارية المتخصصة إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات بما يسهم في توسيع قاعدة الشركات المصدرة.

كما عرضا أبرز الفرص والتحديات المرتبطة بالسوق الأميركي، مؤكدان أهمية تكامل الجهود بين المؤسستين لرفع تنافسية الصادرات الأردنية وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.