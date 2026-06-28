بحث تعزيز الصادرات الأردنية في السوق الأمريكية

وبحسب بيان الشركة الأحد، ناقش ال
كما عرضا أبرز الفرص والتحديات المرتبطة بالسوق الأميركي، مؤكدان أهمية تكامل الجهود بين المؤسستين لرفع تنافسية الصادرات الأردنية وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.
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