بحث ملامح استراتيجية البنك الأوروبي للتنمية مع الأردن للأعوام 2025-2030

الوكيل الإخباري- عقدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان اجتماعا مع المدير التنفيذي الجديد لمنطقة جنوبي وشرقي المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مارك ديفيس، للتباحث بشأن ملامح الاستراتيجية القطرية الجديدة للبنك مع المملكة (2025-2030) والتي ستسهم في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي.

اضافة اعلان



وستركز الاستراتيجية على دعم اقتصاد أكثر تنافسية ودعم التحول الأخضر والاستثمارات في البنية التحتية المستدامة وتعزيز تنمية رأس المال البشري والوصول إلى الفرص الاقتصادية.



وجددت طوقان الشكر للبنك كأحد شركاء الأردن التنمويين في دعم تنفيذ المشاريع ذات الأولوية التنموية، مشيدة بالدور الذي يضطلع به البنك ومساهمة استثماراته وتمويلاته في الجهود التنموية والإصلاحية للمملكة في مختلف القطاعات الاقتصادية.



وأكدت على أهمية زيادة الدعم للقطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية، وتناولت بعض الفرص الاستثمارية والمشاريع الجديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات المياه والطاقة والصناعات عالية القيمة والصناعات التعدينية وخدمات الاتصالات والرقمنة وتكنولوجيا المعلومات.



كما بحث الجانبان مستجدات المشاريع التنموية الجاري تمويلها من منح وقروض في قطاعات مختلفة، إذ شارك في الاجتماع كل من جلين بيرفز المدير التنفيذي في مجلس إدارة البنك الذي يمثل مجموعة الدول التي تضم كندا والأردن وتونس والمغرب، ومحمد طارق عثمان المستشار لجنوب شرق المتوسط في البنك وجريتشن بيري مديرة مكتب البنك في عمّان والمسؤولة عن عمليات البنك في منطقة شرق المتوسط.