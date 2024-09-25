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بريق الذهب يرفع أسعار الليرة في الأردن لمستويات إضافية

ليرة ذهب انجليزية
ليرة ذهب انجليزية
الأربعاء، 25-09-2024 02:38 م

الوكيل الإخباري-  ارتفع سعر الليرة الذهبية، بأنواعها الإنجليزية والرشادية، مع زيادة سعر غرام الذهب بمقدار 30 قرشًا اليوم الأربعاء في الأردن.

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ووصل سعر الليرة الإنجليزية من عيار 21، بوزن 8 غرامات، إلى 436 دينارًا، بينما سجلت الليرة الرشادية، بوزن 7 غرامات، 382 دينارًا، وفقًا لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات سليم ديب .


وبيّن ديب لـ "الوكيل الإخباري"، أن تحديد سعر الليرة يعتمد على سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر، التي تبلغ حوالي خمسة دنانير. كما أشار إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق على السعر، وإمكانية تغييره بشكل طفيف.


وأشار ديب إلى أن سعر الأونصة وصل الآن إلى نحو 2658 دولارًا في التداولات العالمية.


وأوضح ديب أن الارتفاع الكبير لأسعار الذهب محليًا ناتج عن تخفيض الفائدة على الدولار والتوترات السياسية التي يشهدها الشرق الأوسط .


ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا لدى الأردنيين، اليوم الأربعاء، إلى 54 دينارًا للبيع للمواطنين و52 دينارًا للشراء منهم.

 
gnews

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