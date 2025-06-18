بشرى سارة للمقترضين الأردنيين

الوكيل الإخباري – من المتوقع أن يُعلن البنك المركزي الأردني عن قراره بالإبقاء على أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تعديل، وذلك تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الصادر اليوم الأربعاء، بتثبيت أسعار الفائدة.



ويترقّب المقترضون في الأردن قرارات الفيدرالي الأميركي المتعلقة بأسعار الفائدة، نظراً لارتباط الدينار الأردني بالدولار الأميركي، ما يدفع البنك المركزي الأردني غالباً لاتخاذ قرارات مماثلة بشأن أسعار الفائدة على القروض.



وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مشيراً إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تعكس استمرار نمو النشاط الاقتصادي بوتيرة مستقرة.

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