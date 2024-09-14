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34,3 مليون حركة

بصدارة ذكورية.. 3,37 مليارا مدفوعة عبر المحافظ منذ مطلع 2024

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 14-09-2024 09:45 ص

الوكيل الإخباري-   بلغ عدد الحركات التي نفذها مستخدمو المحافظ الإلكترونية للدفع الإلكتروني في الأردن خلال الثمانية شهور الأولى من العام الحالي، 34,3 مليون حركة بقيمة 3,37 مليار دينار، بحسب تقرير الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاصّ (جوباك).

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وأضافت الشركة في تقريرها الصادر لإحصائيات آب/أغسطس الماضي، أن عدد مستخدمي المحافظ الإلكترونية في الأردن انخفض من 2,29% وبنسبة طفيفة بلغت 0.5% مقارنة مع تموز/يوليو الماضي، بعد أن كان 2,3%.

 

وجرى خلال الشهر الماضي تنفيذ 5,02 ملايين حركة من خلال نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال بالمحافظ الإلكترونية، مقارنة مع 5,13 ملايين حركة في تموز/يوليو وبانخفاض نسبته 2,1%.


وأشار التقرير إلى أن قيمة معاملات نظام الدفع بواسطة المحافظ بلغت الشهر الماضي 461 مليون دينار، مقارنة مع 476 مليون دينار في الشهر الذي سبقه (تموز/يوليو)، وبانخفاض بلغت نسبته 3,1%، في التقرير الذي أشار إلى أن متوسط قيمة حركات الدفع خلال الشهر الماضي بلغ 92 دينارا.


وبيّن التقرير أن 90,59% من الحركات عبر المحافظ وبحجم 4,54 ملايين حركة نفذت لغايات تحويل أموال، و3,45% بحجم 172 ألف حركة نفذت لغايات السحب، ثم 3,83% وبحجم 182 ألف حركة نفذت لغايات المشتريات، إضافة إلى 2,13% وبحجم 106 آلاف حركة نفذت لغايات الإيداع.

 


التقرير بيّن أن 88,1% من مستخدمي المحافظ الإلكترونية أردنيون ويقدّر عددهم بـ 2,02 مليون شخص، بينما 11,9% من مستخدميها هم من غير الأردنيين وعددهم 273 ألف شخص، فيما بيّن أن 50,8% من عملاء المحافظ الإلكترونية ذكور وبعدد ,1,16 مليون شخص، و48,7% من العملاء إناث، وبعدد 1,12 مليون أنثى.


وتوزعت إحصائية المستخدمين حسب الفئة العمرية إلى ألف للفئة العمرية التي ما دون 18 عاما، و814 ألفا للأعمار من (18 إلى 30 عاما)، و593 ألفا للأعمار من 31 إلى 40 عاما، و448 ألفا للأعمار من 41 إلى 50 عاما، و280 ألفا للأعمار من 51 إلى 60 عاما، و101 ألف للأعمار من 61 إلى 70 عاما، و34 ألفا للأعمار من 71 إلى 80 عاما، و12 ألفا للأعمار من 81 إلى 90 عاما.

 
gnews

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