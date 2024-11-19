الثلاثاء 2024-11-19 11:52 ص
 

بعد ارتفاعات متتالية.. استقرار غرام الذهب 21 عند 52.9 دينارا

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 19-11-2024 10:42 ص

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في الأردن بعد أن شهدت ارتفاعاً خلال اليومين السابقين.

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ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبًا إلى 52.9 دينارًا للبيع للمواطنين، 50.9 دينارًا للشراء منهم.


فيما بلغ سعر غرامي الذهب من عياري 18 و24 على التوالي: 46.9 دينارًا للبيع للمواطنين، 43.4 دينارًا للشراء منهم، 60.9 دينارًا للبيع للمواطنين، 58.5 دينارًا للشراء منهم.

 
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