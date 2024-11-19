بعد ارتفاعات متتالية.. استقرار غرام الذهب 21 عند 52.9 دينارا

ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبًا إلى 52.9 دينارًا للبيع للمواطنين، 50.9 دينارًا للشراء منهم.
فيما بلغ سعر غرامي الذهب من عياري 18 و24 على التوالي: 46.9 دينارًا للبيع للمواطنين، 43.4 دينارًا للشراء منهم، 60.9 دينارًا للبيع للمواطنين، 58.5 دينارًا للشراء منهم.
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