السبت 2026-02-21 02:08 م

بعد ارتفاع أسعار الذهب.. تعرف على سعر الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن السبت

بعد ارتفاع أسعار الذهب.. تعرف على سعر الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن السبت
تعبيرية
 
السبت، 21-02-2026 01:10 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، انه بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 722 دينارا ، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 825 دينارا.

وبين ان المعدن الأصفر أغلق جلسات تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية أمس الجمعة، عند 5106 دولارات للأونصة الواحدة، مبينا أن أسعار الذهب زادت بمقدار 150 دولارا للأونصة خلال تعاملات يومي الخميس والجمعة الماضيين.


وأضاف إن الأسباب السياسية السائدة لا سيما الملف النووي الإيراني، هي العامل الأساسي لارتفاع أسعار الذهب بالأسواق العالمية.

 
 


