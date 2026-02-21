بعد ارتفاع أسعار الذهب.. تعرف على سعر الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن السبت

الوكيل الإخباري- قال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، انه بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 722 دينارا ، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 825 دينارا.

اضافة اعلان



وبين ان المعدن الأصفر أغلق جلسات تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية أمس الجمعة، عند 5106 دولارات للأونصة الواحدة، مبينا أن أسعار الذهب زادت بمقدار 150 دولارا للأونصة خلال تعاملات يومي الخميس والجمعة الماضيين.