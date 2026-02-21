بعد ارتفاع أسعار الذهب.. تعرف على سعر الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن السبت

وبين ان المعدن الأصفر أغلق جلسات تداولاته الأسبوعية بالسوق العالمية أمس الجمعة، عند 5106 دولارات للأونصة الواحدة، مبينا أن أسعار الذهب زادت بمقدار 150 دولارا للأونصة خلال تعاملات يومي الخميس والجمعة الماضيين.
وأضاف إن الأسباب السياسية السائدة لا سيما الملف النووي الإيراني، هي العامل الأساسي لارتفاع أسعار الذهب بالأسواق العالمية.
