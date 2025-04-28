بعد ارتفاع أسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

الوكيل الإخباري- أعلنت النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات عن أسعار الليرات الذهبية، حيث بلغ سعر بيع الليرة الرشادي 482.300 دينار، وسعر الشراء 461.300 دينار.

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في حين بلغ سعر بيع الليرة الإنجليزية 548.200 دينار، مقابل سعر شراء بلغ 527.200 دينار.