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بعد ارتفاع أسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

الليرة الذهبية
الليرة الذهبية
 
الإثنين، 28-04-2025 06:12 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات عن أسعار الليرات الذهبية، حيث بلغ سعر بيع الليرة الرشادي 482.300 دينار، وسعر الشراء 461.300 دينار.

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في حين بلغ سعر بيع الليرة الإنجليزية 548.200 دينار، مقابل سعر شراء بلغ 527.200 دينار.

 

 وارتفعت أسعار الذهب في التسعيرة الثانية في السوق المحلية، الاثنين، بواقع 70 قرشا للغرام، وفق لائحة الأسعار التي نشرتها النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

 
gnews

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