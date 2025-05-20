الثلاثاء 2025-05-20 10:35 م
 

بعد ارتفاع اسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

الليرة الذهبية
الليرة الذهبية
 
الثلاثاء، 20-05-2025 10:03 م
الوكيل الإخباري-     بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 459 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 524 دينارا اليوم الثلاثاء وفق  النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين في محال الصاغة، اليوم الثلاثاء، 65.5 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 63.5 دينارا للغرام.
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

فلسطين غزة: 326 وفاة بسبب سوء التغذية ونقص الدواء وأكثر من 300 حالة إجهاض

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي بعد ارتفاع اسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

غزة

فلسطين نتنياهو يأمر بعودة وفد مفاوضات وقف إطلاق النار من قطر

شاحنة محملة بالمساعدات تدخل قطاع غزة

فلسطين الأمم المتحدة: لم يتم توزيع مساعدات في غزة حتى الآن

وزير الخارجية: أمن سوريا أمننا ونقف معا في مواجهة كل التحديات

أخبار محلية وزير الخارجية: أمن سوريا أمننا ونقف معا في مواجهة كل التحديات

المركبة المخالفة

أخبار محلية بعد نشر "الوكيل الاخباري".. ضبط سائق قاد مركبته بطريقة خطرة في عمان

تعبيرية

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

الحجاج

أخبار محلية الأمن العام: إجراءات لتيسير عبور الحجاج الفلسطينيين والتسهيل عليهم



 
 



الأكثر مشاهدة