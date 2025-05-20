بعد ارتفاع اسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين في محال الصاغة، اليوم الثلاثاء، 65.5 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 63.5 دينارا للغرام.
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