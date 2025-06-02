بعد ارتفاع اسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

07:59 م

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الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 477 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 545 دينارا اليوم الاثنين وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات. اضافة اعلان







بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين في محال الصاغة، اليوم الاثنين، 68.1 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 64.6 دينارا للغرام.