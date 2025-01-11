السبت 2025-01-11 11:39 ص
 

بعد الارتفاع الكبير بالذهب.. هكذا أصبح سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 11-01-2025 11:26 ص

الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الإنجليزي (وزن 8 غرام) محليا اليوم السبت، 438 دينار، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي (وزن 7 غرام) 383 دينار، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

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وكانت ارتفعت أسعار الذهب محليا اليوم السبت، بواقع 60 قرشا للغرام، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 نحو 54.7 دينار.

وقالت النقابة إن الطلب على شراء الذهب في الأسواق المحلية لا يزال ضعيفا.

وأضافت أن أسعار الذهب عالميا تأثرت بحرائق كاليفورنيا وتكلفتها المتوقعة على موازنة الولايات المتحدة، بالإضافة للمخاطر الجيوسياسية التي لا تزال قائمة.

وأشارت النقابة إلى أن سعر المعدن الأصفر عالميا أغلق أمس الجمعة عند مستوى 2690 دولارا للأونصة.

 
gnews

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