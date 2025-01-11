بعد الارتفاع الكبير بالذهب.. هكذا أصبح سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

الوكيل الإخباري- بلغ سعر الليرة الإنجليزي (وزن 8 غرام) محليا اليوم السبت، 438 دينار، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي (وزن 7 غرام) 383 دينار، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

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