بعد الارتفاع الكبير بالذهب.. هكذا أصبح سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

وقالت النقابة إن الطلب على شراء الذهب في الأسواق المحلية لا يزال ضعيفا.
وأضافت أن أسعار الذهب عالميا تأثرت بحرائق كاليفورنيا وتكلفتها المتوقعة على موازنة الولايات المتحدة، بالإضافة للمخاطر الجيوسياسية التي لا تزال قائمة.
وأشارت النقابة إلى أن سعر المعدن الأصفر عالميا أغلق أمس الجمعة عند مستوى 2690 دولارا للأونصة.
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